Com show gratuito, Marília Tavares encanta público na Expoacre

Conhecida como “o Diamante de Roraima” por seus fãs, a jovem revelação do sertanejo, Marília Tavares, encantou o público rio-branquense na noite desta segunda-feira, 2, com um show na Arena dos Rodeios, na Expoacre, emocionando os presentes.

Com uma carreira meteórica, a jovem cantora, que aos 17 anos já acumulava 150 milhões de visualizações nas redes sociais, hoje, aos 18, celebra sua maturidade artística com três EPs lançados. Marília Tavares ganhou notoriedade no programa televisivo The Voice Kids em 2020, aos 13 anos. De lá pra cá, tem conquistado cada vez mais fãs com seu carisma e talento, além de ser um fenômeno nas redes sociais, acumulando milhões de seguidores no TikTok e ouvintes no Spotify. Seu sucesso mais recente, Palavras de Perdão, e o disco Essência, lançado em 2023, consolidaram sua posição na música sertaneja.



Em entrevista exclusiva à Agência de Notícias do Acre, a cantora Marília Tavares afirmou que estava empolgada para seu terceiro show no Acre, prometendo uma noite inesquecível com um repertório emocionante. “Vai ser uma das melhores noites. A gente preparou um repertório maravilhoso. Vai ter choro, dança, mas nada de se humilhar pelo ex”, brincou. Marília, que recentemente alcançou o primeiro lugar no YouTube com a música Palavras de Perdão, compartilhou sua felicidade pelo feito e revelou seu apreço pela culinária local.



Jéssica Ramos, de 25 anos, estudante de contabilidade na Bolívia, estava animada para o show da cantora. “Espero tudo, porque já fui a um show dela e foi perfeito. Ela não vai decepcionar ninguém”, afirmou Jéssica. Sobre suas músicas favoritas, ela não consegue escolher entre Escondidinho e Dissabor, dizendo gostar de ambas. Na oportunidade de encontrar com sua ídola, Jéssica trouxe um presente especial para a cantora: um pelúcia gigante do personagem Stitch e um berloque da Pandora. “Sei que ela é fã, tenho certeza de que vai amar”, disse.

Programação dos shows

Nesta terça-feira, 3, a banda Limão com Mel fecha o rodeio. Na quarta, é a vez de Nadson, o Ferinha apresentar-se. Para o público gospel, o show será do cantor Thalles Roberto, na quinta-feira, 5.

O show promovido pela iniciativa privada será do cantor Henry Freitas, que se apresentará no fechamento da Expoacre, no domingo, 8.

Para além do entretenimento, a feira de negócios reúne produtores rurais, empresários, empreendedores e visitantes de diversas regiões do Brasil, angariando bons resultados econômicos para o estado, convertidos diretamente na prosperidade financeira dos participantes.

Por Miguel França- Agência de Notícias do Acre

Foto: Marcos Santos/Secom

