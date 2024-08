Com reforma do Arena da Floresta, Acre irá sediar jogos do sub-20 do Flamengo até setembro e do time principal durante Campeonato Carioca

A reforma do Estádio Arena da Floresta caminha para a fase de conclusão e deverá ser entregue em até 15 dias, com uma grande programação que inclui a presença do time sub-20 do Flamengo em uma rodada do Campeonato Nacional Sub-20, a ser realizada no estádio, até setembro.

A novidade foi anunciada pelo próprio presidente do Clube de Regatas Flamengo, Rodolfo Landim, no início da tarde desta quinta-feira, 8, em uma reunião na sede do clube, no Rio de Janeiro, com o governador do Acre, Gladson Cameli, e o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Ney Amorim.



Ele também garantiu que levará um dos jogos do Campeonato Carioca, no início do próximo ano, ao Acre.

“Nessa segunda oportunidade, levaremos o time profissional e será em um dos jogos da abertura do campeonato”, destacou.

Segundo Landim, levar o Flamengo aos mais diversos lugares do país é uma meta do clube, que ano passado já realizou jogos na região Norte, em Manaus e Belém.

“A gente já vinha conversando com o governador há um tempo. Temos uma dívida de gratidão muito grande com o povo do Acre porque em todas as finais que a gente faz, há uma quantidade gigantesca de torcedores do Flamengo que vem do Acre, alegrando o estádio”, destacou o presidente.

Ao presidente, o governador Gladson Cameli garantiu que haverá grande presença de público nos dois jogos.



“Agradeço, de coração, a disposição do presidente Landim em levar o Flamengo ao Acre. O nosso povo é apaixonado por esporte e certamente lotará o estádio, que tem uma capacidade para receber 14 mil pessoas”, disse o governador.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Ney Amorim, os jogos serão um grande marco para o futebol no Acre, que receberá o estádio completamente reformado em poucos dias.

Com recursos próprios, o Estado investiu cerca de R$ 4,5 milhões na obra e o estádio estará habilitado a sediar os jogos homologados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



“A reforma do Estádio Arena da Floresta foi um pedido do nosso governador Gladson Cameli, mas é também um grande anseio dos nossos clubes e da comunidade. Entregar a reforma com jogos tão importantes como esses, com a presença dos times do Flamengo, que possui uma grande torcida no Acre, será uma grande conquista”, enfatizou.

Por Renata Brasileiro – Agência de Notícias do Acre

Foto: Neto Lucena/Secom

