Com recurso de Alan Rick, CIEC da Estação Experimental é inaugurado

Nesta sexta-feira, 28, o novo Centro Integrado de Esporte e Lazer para a Comunidade – CIEC da Estação Experimental foi inaugurado. O espaço foi completamente reconstruído com emenda destinada pelo senador Alan Rick e contrapartida do governo do estado. O parlamentar descerrou a placa de inauguração ao lado do governador Gladson Cameli, dos secretários Ítalo Lopes, de Obras, Ney Amorim, de Esporte do estado, Artur Oliveira, do Esporte do município, e esportistas da região.



“Fiz questão de trazer meu filho para presenciar esse momento especial. Esse é um projeto construído a muitas mãos.

Eu lembro que há três anos, três meses e dois dias eu estava aqui dentro, nesse prédio totalmente abandonado fazendo uma visita ao projeto social dirigido aqui pelo professor Jay Machienzle, do Taekwondo, um grande campeão acreano, campeão Sul-Americano, campeão Pan-americano, campeão Brasileiro. Um trabalho com os jovens aqui, totalmente gratuito. Ele me pediu um ar-condicionado e eu disse pra ele que ia atender o pedido e fazer mais. Com R$ 1,8 milhão estamos entregando esse lindo espaço que contempla todos os esportes, oportuniza lazer paras as famílias.” – disse o senador Alan Rick.



O novo Centro conta com quadra poliesportiva coberta, estacionamento, playground, prédio administrativo com banheiros e salas pra artes marciais, espaço de convivência e o nosso antigo Campo do Maracutaia está telado, gramado e com iluminação.



“Nós batizamos o Campo com o nome do saudoso Ayrton Araújo, uma homenagem ao esportista, que faz parte da história do bairro Estação Experimental, e à família Araújo.” – explicou o Alan Rick.



O governador Gladson Cameli agradeceu ao senador pelo empenho em liberar recursos para obras e ações no estado. “Reconhecimento e gratidão são palavras que não fogem do meu vocabulário, o senador Alan Rick sempre tem buscado recursos para atender as necessidades do povo acreano”.



Quem também agradeceu todo o empenho do senador foi a presidente do bairro, Carla Aguiar, jogadora master de handebol. “É um sonho realizado. Quando o Alan Rick falou pra nós que passou aqui pela frente, viu tudo escuro, feio, quebrado, mandou a emenda e agora o nosso sonho de ter o melhor complexo esportivo do estado foi realizado. Nós devemos muito a ele. Nosso muito obrigado.” – disse.



Alan Rick ainda foi homenageado pelos alunos da turma de Taekwondo do mestre Jay Machienzle com uma medalha conquistada pelo esportista no Campeonato Sul-Americano e com diplomas de reconhecimento pela contribuição com o esporte acreano.



A obra foi conduzida pela secretária de Obras, comandada pelo secretário Ítalo Lopes, e agora será gerida pela Secretaria de Esporte do estado.

ASCOM

