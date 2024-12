Com presença do governador, Ministério Público do Acre encerra projeto Eu Digo Não à Corrupção

Estudantes da rede pública estadual de ensino foram premiados nesta quarta-feira, 11, na cerimônia de encerramento do projeto Eu Digo Não à Corrupção, realizado pelo Ministério Público do Acre (MPAC), em parceria com o governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (SEE) e Fundação Elias Mansour (FEM), e Assembleia Legislativa (Aleac), no auditório da Escola Armando Nogueira, em Rio Branco.

Com o objetivo de sensibilizar jovens sobre a importância de combater práticas corruptas no dia a dia, o projeto, de autoria da promotora Myrna Mendoza, foi desenvolvido pela 1ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social do MPAC.



Durante a realização do projeto, centenas de estudantes do 3º ano do Ensino Médio de Rio Branco e Cruzeiro do Sul fizeram uma redação sobre o tema e os três primeiros colocados de cada município receberam a premiação.

Segundo a procuradora-geral de Justiça em exercício do MPAC, Rita de Cássia Nogueira, a ação foi importante para que as pessoas apliquem no cotidiano diário práticas de honestidade e transparência. “Queremos despertar ações concretas de honestidade em nossa vida diária. Sabemos que esse projeto é uma semente que dará muitos frutos e vai estimular a formação de uma sociedade mais justa”, destacou.



O governador do Acre, Gladson Cameli, prestigiou o evento e reafirmou o compromisso da gestão com a transparência. “Desde que assumi o governo, tenho pedido que os órgãos de controle nos avisem sobre qualquer conduta errada na administração pública. E sempre estive pronto para ouvir e tomar as medidas necessárias para estancar qualquer indício de corrupção”, ressaltou.



Como premiação, os ganhadores do concurso de redação receberam uma medalha, certificado de reconhecimento e um telefone celular. Os professores-tutores também foram reconhecidos com um certificado.



Para a primeira colocada de Cruzeiro do Sul, Eglaíny Inácio, da Escola Estadual Craveiro Costa, foi proveitoso participar do projeto. “Eu sou muito grata. Primeiramente a Deus, por ter essa oportunidade, e aos meus pais, que proporcionaram o melhor que puderam para mim. Eu trabalhei o meu texto em dois argumentos, que foi o cumulativo negativo, que é quando há aquele impacto, em que a sociedade vai dizer ‘não, isso é normal, é o jeitinho brasileiro de se trabalhar’, trabalhei as desonestidades e desigualdades, que existem muito nos nossos dias atuais”, relatou.



A cerimônia contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e outras autoridades.

Alunos premiados de Cruzeiro do Sul

1º lugar – Eglaíny Inácio da Silva, estudante da Escola Integral Craveiro Costa

2º lugar – Alisson de Souza Lima, estudante da Escola Integral Dom Henrique Ruth

3º lugar – Beatriz Caetano dos Santos, estudante da Escola Integral Flodoardo Cabral

Alunos premiados de Rio Branco

1º lugar – Sara Kettlen Albuquerque da Silva, estudante da Escola Integral José Ribamar Batista

2º lugar – João Paulo Oliveira Moura, estudante da Escola Integral Jornalista Armando Nogueira

3º lugar – Ana Katriely Albuquerque Rodrigues, estudante da Escola Integral Boa União Ensino Jovem

Professores que foram certificados

– Sirlene Pereira Luz, da Escola Integral José Ribamar Batista

– Cintia Moraes Araújo, da Escola Integral Boa União Ensino Jovem

– Ayrine Cavalcante Silva, do Colégio Integral Jornalista Armando Nogueira

– Elisangela Oliveira Silva, da Escola Integral Craveiro Costa

– Ana Paula Lima da Silva, da Escola Integral Dom Henrique Ruth, neste ato representada pelo coordenador Leomarcos de Souza Alves

– Lucélia Janes Vale da Rocha, da Escola Integral Flodoardo Cabral

O que disseram

“Me alegra imensamente o coração ver tantos jovens. Quando olhamos esse ambiente cheio de jovens, a nossa esperança se renova. Trabalhar com a juventude é trabalhar a raiz do problema da corrupção. Nós ensinamos mais com o exemplo do que com as palavras.”

Minoru Kinpara, presidente da Fundação Elias Mansour (FEM)

“Hoje é um dia de agradecimentos a todos vocês, que participaram desse projeto, que muito vai contribuir para trazer cidadania aos estudantes.”

Reginaldo Prates, secretário de Estado de Educação em exercício

“É na educação que a gente vai preparar o novo homem e a nova mulher que vão gerir o futuro desta nação. Uma sociedade mais justa é aquela que sabe respeitar uma fila e aceita quando está errada.”

Andreia Nobre-Agência de Notícias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

