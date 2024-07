Com Palmeiras x Flamengo, sorteio define oitavas de final da Copa do Brasil

Com direito a um Palmeiras x Flamengo, as oitavas da Copa do Brasil 2024 estão, enfim, definidas! Nesta quinta-feira (18), a CBF sorteou os oito confrontos do mata-mata da próxima fase do torneio, em evento realizado na sede da própria entidade, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Ainda nesta quinta, a CBF sorteará os mandos de campo dos jogos, o que será levado em conta para a definição das datas dos confrontos. Confira aqui no Jogada10, então, quais são os duelos. Lembrando, claro, que ainda haverá outro sorteio para as quartas de final. Dessa forma, o chaveamento rumo à final ainda não está definido.

Veja os duelos da Copa do Brasil

Flamengo x Palmeiras*

Atlético-GO x Vasco*

Athletico-PR x Red Bull Bragantino*

São Paulo x Goiás*

CRB x Atlético-MG*

Botafogo x Bahia*

Corinthians x Grêmio*

Juventude x Fluminense*

Regras

Em caso de empate na soma dos dois resultados, a decisão da classificação sairá, assim, nos pênaltis. O gol fora de casa não é critério de desempate. Jogadores que já atuaram na Copa do Brasil por outra equipe não podem atuar por um segundo clube, aliás.

Premiação

As equipes que avançarem às quartas de final garantirão, dessa forma, um montante de R$ 4,515 milhões. O valor é R$ 215 mil acima do que era distribuído em 2023.

