Com o apoio do governo, Projeto Cidadão atende pessoas em situação de rua

Com o objetivo de proporcionar mais cidadania e dignidade à população em situação de rua, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), participou nesta quinta-feira, 22, da realização do Projeto Cidadão “Promovendo Justiça e Cidadania” na edição Pop Rua, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), no Centro Pop de Rio Branco e nas localidades do Fórum Barão do Rio Branco.



A ação contou com uma ampla gama de serviços, como a emissão de segunda via de documentos pelo Registro Civil da SEASDH e pela Polícia Civil; assistência jurídica pela Defensoria Pública; serviços estéticos oferecidos pelo Senac, consultório de rua, atendimento odontológico, entre outros.



Demonstrando o comprometimento da pasta da Assistência Social e Direitos Humanos, a secretária adjunta da SEASDH, Amanda Vasconcelos, destacou que esta semana é especialmente dedicada à população em situação de rua, em razão do dia 19 de agosto, lembrado como o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua.



“Este projeto é fundamental tanto para as pessoas em situação de rua quanto para a comunidade em geral, pois proporciona acesso a políticas públicas que, muitas vezes, estão fora do alcance dessa população. Nesta semana, começamos com o seminário estadual voltado para a população de rua e estamos encerrando com este importante projeto de cidadania. Nossa meta é continuar promovendo atividades que contribuam para o desenvolvimento pessoal e profissional dessas pessoas, ajudando-as a se reintegrar às suas famílias e à sociedade”, afirmou a titular.

A desembargadora Waldirene Cordeiro, do TJAC, enfatiza que o Projeto Cidadão já conta com mais de 29 anos na prestação de serviços de qualidade à população, estendendo agora esses serviços às pessoas em situação de rua até as 15h.



“O foco do atendimento de hoje é a população vulnerável que vive nas ruas. No Centro Pop, onde passam por uma triagem, eles têm acesso a todos os serviços disponibilizados pelos parceiros aqui presentes”, explicou.

Representando o município, o titular da SEASDH, Wellington Divino, ressaltou: “Com o envolvimento de todos, a tendência é melhorar o atendimento a essa população que tanto precisa e merece. Hoje, estão sendo oferecidos diversos serviços, como os do TRE, da Defensoria Pública, da Polícia Civil para emissão de documentos, além de consultório de rua, atendimento odontológico, entre outros. São serviços essenciais que, muitas vezes, são de difícil acesso para eles devido à burocracia”.



Durante a ação no Centro Pop, o presidente do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, Vanilson Torres, destacou a importância do investimento para a reintegração de pessoas em situação de rua às suas famílias, mencionando iniciativas de criação de emprego e renda em outros estados.

“Em Natal, por exemplo, nos deparamos com abrigos onde as pessoas não tinham nenhuma fonte de renda. Perguntamos a elas: o que você gostaria de fazer para trabalhar? Alguns queriam vender picolé, outros biscoitos. Houve quem desejasse uma bicicleta cargueira ou uma máquina de costura. Então, fomos adquirindo esses itens e doando para essas pessoas. Deu certo para todos? Não, sabíamos que não seria fácil, mas fizemos a nossa parte. E se uma ou duas pessoas conseguiram, isso representa duas vidas que saíram das ruas, duas histórias transformadas. É essencial pensar em projetos de trabalho para essas pessoas”, disse.

A ação envolveu diversos órgãos e entidades, como a Defensoria Pública (DPE), a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), o Ministério Público (MPAC), a Justiça Federal, a Defensoria Pública da União (DPU), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT).

Por Carolina Torres- Agência de Notícias do Acre

Foto: Carolina Torres/Secom

