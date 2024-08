Com novidades ‘brasileiras’, Dorival anuncia convocados para eliminatórias 2024

A nova lista de convocados por Dorival Júnior traz novidades “brasileiras”. Com estreias e retornos em atividade no futebol nacional, o técnico anunciou os 23 nomes que vão representar a seleção nos compromissos contra Equador e Paraguai, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Entre as novidades estão nomes como Estevão, do Palmeiras, e Luiz Henrique, do Botafogo. Ainda com retornos como André, do Fluminense, Gerson e Pedro, do Flamengo.

O primeiro compromisso é no Couto Pereira, contra o Equador, no dia 6 de setembro. O Paraguai é o adversário da sequência, em Assunção, no dia 10. O Brasil ocupa a sexta posição na tabela das eliminatórias. Foram apenas sete pontos conquistados em seis jogos até o momento. Os seis primeiros se classificam para a Copa. “Um momento decisivo e fundamental para nossas pretensões.

Buscando uma recuperação importante para uma competição que nos dará a possibilidade de estar em uma nova Copa do Mundo”, discursou Dorival antes de liberar a seguinte lista. “Acredito muito em processos e etapas. Tenho certeza que quando respeitadas acabam atingindo resultados. Todos pediam reformulação. Fizemos dentro de uma concepção e entendimento dos que estejam nas melhores condições. Sempre com avaliação muito criteriosa para buscar a melhor convocação possível. Foi assim contra Inglaterra e Espanha e na Copa América”, disse.

Os convocados POSIÇÃO NOME EQUIPE

Goleiro Bento Athletico Paranaense

Goleiro Ederson Moraes Manchester City

Goleiro Alisson Becker Liverpool

Defensor Gabriel Magalhães Arsenal

Defensor Danilo Juventus

Defensor Lucas Beraldo Paris SG

Defensor Wendell FC Porto

Defensor Éder Militão Real Madrid

Defensor Yan Couto Girona

Defensor Marquinhos Paris SG

Defensor Guilherme Arana Atlético Mineiro

Meia André Fluminense

Meia Gerson Flamengo

Meia Lucas Paquetá West Ham

Meia João Gomes Wolverhampton

Meia Bruno Guimarães Newcastle

Atacante Luiz Henrique Real Betis

Atacante Endrick Palmeiras

Atacante Vinícius Júnior Real Madrid

Atacante Rodrygo Real Madrid

Atacante Savinho PSV

Atacante Estêvão Palmeiras

Atacante Pedro Flamengo

