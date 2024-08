Com jogo festivo, senador Alan Rick e Léo Moura inauguram escolinha de futebol em Senador Guiomard

Kaique Betuel, de 10 anos, conheceu a trajetória de Léo Moura, ex-lateral do Flamengo, pelos relatos do avô e vídeos na internet. Agora, como parte da escolinha de futebol coordenada pelo Instituto que leva o nome do ex- jogador, ele fez questão de comparecer à Praça da Juventude, em Senador Guiomard, para ver Léo Moura de perto. Conseguiu até autógrafo do ídolo que participou de um jogo festivo celebrando o início das atividades da escolinha no município.

“Nossa, tô muito feliz. Primeiro pela chegada da escolinha aqui no município e ter conseguido uma vaga. Meu sonho é ser um grande jogador de futebol. Segundo, por poder ver ele jogar aqui, ainda consegui tirar foto, autógrafo. Tomara que ele venha mais vezes.” – disse.

Kaique é uma das 300 crianças beneficiadas com a instalação do núcleo da escolinha de futebol Passaporte pra Vitória em Senador Guiomard. O projeto é custeado com emenda do senador Alan Rick.

“Estamos muito felizes com o resultado da escolinha em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul, temos talentos sendo revelados, adolescentes indo fazer testes em grandes times do país, oportunizando a realização de sonhos, e, principalmente, com a função social do projeto, ocupando um contraturno escolar de meninos e meninas de 5 a 15 anos. Agora, estamos expandindo. Esse aqui é o quarto núcleo instalado no estado, na próxima vinda do Léo vamos levá-lo em Sena pra festejar as atividades lá, as aulas já começaram, e tem emenda garantida pra instalação de escolinhas de futebol em mais 2 municípios, totalizando 7 núcleos no Acre, porque na capital teremos a instalação do segundo, em breve.”

O coordenador do Instituto Léo Moura no Acre informou que as aulas iniciam semana que vem no Estádio Nabor Júnior.

“Essa semana a gente encerra as inscrições que estão sendo realizadas na Secretaria de Esporte do Município e na semana que vem daremos início às atividades. Esse jogo festivo está ocorrendo pra celebrarmos mais esse núcleo da escolinha no Acre. Escolhemos aqui a Praça da Juventude pra comemorarmos também que todo esse espaço já conta com emenda do senador para ser completamente revitalizado. Uma maneira de agradecer e honrar todo o empenho do senador pra expandir esse projeto e o apoio da prefeitura aqui do município.” – disse.

Nesta quarta-feira, 28, o senador Alan Rick e o ex-Flamengo Léo Moura lançarão a escolinha na Aldeia Puyanawa, em Mâncio Lima. Será a primeira em território indígena do país.

