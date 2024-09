Com foco na melhoria dos serviços públicos, Estado entrega ampliado e revitalizado Batalhão do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul

Avaliada em R$ 2. 351. 805 milhão, a obra de ampliação e revitalização do 4° Batalhão de Educação, Proteção e Combate à Incêndio Florestal, em Cruzeiro do Sul, foi entregue nesta sexta-feira, 27, pelo governo do Acre.

A cerimônia contou com a participação do governador Gladson Cameli, que destacou que a entrega do benefício representa um símbolo da política estadual que visa melhorar a oferta dos serviços públicos, promovendo a reestruturação e modernização de unidades, assegurando ambiente digno para o funcionalismo público exercer suas funções.



“É uma alegria para mim, como governador do Acre, estar na terra onde nasci entregando mais este investimento, que é de suma importância para a vida das pessoas e do nosso meio ambiente, pois, por meio do fortalecimento e valorização de homens e mulheres como os senhores [militares], podemos oferecer segurança e proteção a cada cidadão acreano”, ratificou o governador.

Gladson Cameli reforçou que a obra representa, além disso, a prova do compromisso do Estado com a população. “É mais uma etapa do cumprimento do compromisso que firmei em melhorar as unidades que prestam serviços ao Estado. Esse é o meu compromisso e a minha vontade, e estamos trabalhando com foco em manter a saúde financeira do Estado”, pontua.



Além de moderna identidade visual, com fachada feita com material composto de alumínio, e reforma total da piscina, a estrutura recebeu as trocas do piso, da cobertura, do forro, dos sistemas elétrico e hidráulico e nova pintura, entre outras benfeitorias.

“Essa reconstrução do batalhão traz um singinficado do investimento que o governo do Estado está fazendo na nossa corporação, trazendo, sobretudo, muito mais segurança às operações executadas no Vale do Juruá. Estamos qualificados e preparados para atender as demandas desta região, como buscas de afogados, de perdidos e de bens, combate a incêndios e resgastes, por exemplo. O nosso foco operacional é salvar vidas, e investimentos como esse fortalecem a nossa missão. Essa estrutura futurística do batalhão, em Cruzeiro do Sul, promove qualidade de vida aos militares que nele atuam e à população. Quero externar meus agradecimentos ao governador Gladson Cameli por tudo que tem proporcionado ao Corpo de Bombeiros do Estado do Acre”, externou Éden da Silva Santos, sub-comandante do Corpo de Bombeiros do Acre.

A reforma foi a primeira em 34 anos de fundação da unidade. “Hoje é um dia histórico para o Corpo de Bombeiros, em Cruzeiro do Sul. Desde de sua inauguração, o nosso prédio ainda não havia recebido uma reforma dessa envergadura. Estamos muito felizes porque, a partir disso, nossos 72 militares contam com melhor comodidade para trabalhar, beneficiando diretamente a nossa população. Em nome do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles da Silva Santos, quero agradecer ao governador Gladson Cameli pelo olhar especial destinado ao batalhão de Cruzeiro do Sul”, disse Jozadac Ibernon, comandante do 4° BEPCIF.

A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) foi a responsável por executar e fiscalizar a obra. “Muito gratificante para nós da Seop fazer parte da parceria que hoje entrega essa obra, cumprindo a determinação do governador Gladson Cameli de aplicar recursos em infraestrutura para oferecer condições salubres aos funcionários públicos e melhorar a qualidade de vida do povo acreano”, reforçou Glauber Monteiro, diretor administrativo e financeiro da Seop.

Também se fizeram presentes ao evento o deputado estadual Nicolau Júnior; o vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso; o titular da Casa Civil, Jhonatan Donadoni; e representantes das forças de segurança locais.

Construção da Base do Ciopaer no Juruá

Durante o evento, o governador Gladson Cameli assinou ordem de serviço para a construção da 1ª Base do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), no Juruá. Orçada em mais de R$ 4 milhões, recurso oriundo da Operação de Crédito da União, a estrutura será erguida no estacionamento da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), localizado no Bairro Aeroporto Velho.

“Hoje, com a assinatura da ordem de serviço para a construção da base do Ciopaer, no Juruá, expandimos os serviços do centro, para que possamos atender com eficiência a população, em especial, as que habitam regiões de difícil acesso. A base vai atender todos os municípios da região nas áreas de Saúde, fiscalização do meio ambiente, enfim, vamos oferecer os serviços que sejam possíveis”, informa o chefe do Executivo.

O empreendimento visa atender demandas locais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e será essencial no apoio à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) no transporte de pacientes ao Hospital Regional do Juruá, que fica a poucos metros do local onde será construída a base.



“O governador está consolidando mais um compromisso. A base do Ciopaer em Cruzeiro do Sul contará com suporte de uma aeronave, que ficará à disposição por tempo integral para atender a região e municípios adjacentes, otimizando, dessa forma, recursos humanos e a nossa logística. O documento foi assinado e, simultaneamente, a obra se iniciará”, explica José Américo Gaia, titular da Sejusp.

Por Eliel Mesquita- Agência de Notícias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram