Com emenda destinada por Alan Rick, Rio Branco ganha primeira escolinha de vôlei do Léo Moura

Com 50 vagas, o primeiro núcleo da escolinha de vôlei do Léo Moura, 100% custeado com recurso do mandato do senador Alan Rick, foi inaugurado em Rio Branco nesta sexta-feira, 08, na quadra de areia do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, no bairro Rui Lino.

Dona Nazaré de Moura, uma das primeiras moradores do Rui Lino, comemorou a chegada da escolinha tão pertinho de casa. “Minha filha recebeu recomendação médica para realizar atividade física e agora temos a escolinha. Moro bem aqui perto, então foi muito bom.” – completou.

Quem também comemorou foi a Édila, mãe do Benjamin. “Eu quero muito agradecer ao senador Alan Rick por essa oportunidade que ele está dando não só ao meu filho, mas à todas as crianças aqui do Ruy Lino com esse projeto lindo que ele trouxe à nossa comunidade.” – disse.

O senador Alan Rick fez questão de agradecer a parceria do Corpo de Bombeiros que cedeu a quadra para a realização das atividades e explicou que o projeto está em expansão. “Os adolescentes terão aulas duas vezes na semana, com todo o material garantido gratuitamente, porque o projeto é 100% custeado com recurso do nosso mandato, destinado ao Instituto que coordena todas as atividades. Já temos escolinhas de futebol em Rio Branco, Senador Guiomard, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, na Aldeia Puyanawa, e já garantimos o recurso para ampliarmos para 11 núcleos, serão mais 4 núcleos em diferentes bairros de Rio Branco. Ainda teremos mais um de vôlei e um de artes marciais lá no CIEC da Estação Experimental” – informou o senador.

A iniciativa visa ampliar o acesso ao esporte gratuito para crianças e adolescentes no Acre, com foco na transformação social e no incentivo aos talentos.

“A escolinha do Léo Moura tem esse foco de revelar talentos, formar cidadãos e transformar realidades. Esse núcleo de vôlei aqui é um piloto para que possamos levar também a outros bairros da nossa capital, como temos feito no futebol, graças a essa parceria do mandato do senador Alan Rick. Ele é o padrinho desse projeto que já tem transformado a realidade de muitas famílias no nosso Acre.” – disse o coordenador estadual do Instituto Léo Moura, Gabriel Brito.

Logo na abertura das atividades, boa parte das vagas já foram preenchidas. A escolinha atenderá, principalmente, adolescentes entre 12 e 17 anos.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram