Com emenda de Alan Rick, comunidades rurais de Porto Walter ganham sistemas de abastecimento de água

No último final de semana, a Comunidade Mororó II, no Rio Cruzeiro do Vale, em Porto Walter, celebrou a inauguração do Sistema de Abastecimento de Água construído pela prefeitura com recurso de emenda destinada pelo senador Alan Rick. A nova estrutura beneficiará diretamente mais de 150 famílias, proporcionando acesso a água potável encanada e melhorando significativamente a qualidade de vida dos moradores.

“Pra nós é uma alegria imensa. Nunca esperemos ter o que nós tem hoje em dia (sic), ter água tratada, tomar banho a hora que quiser dentro na nossa casa, pra nós é uma satisfação muito grande” – disse o morador João Pereira.

Durante a cerimônia de inauguração, o vice-prefeito Guarsônio Melo destacou a importância do projeto para a saúde pública e o desenvolvimento social e econômico da região. “Este é um passo crucial para garantir que todos os cidadãos tenham acesso a recursos essenciais, como a água potável. Agradeço ao senador Alan Rick que alocou o recurso para que pudéssemos construir esse sistema.” – afirmou.

Além da Mororó II, a emenda do senador Alan Rick, no total R$ 650 mil, também já contemplou as comunidades Lindalvos e Restinga com sistemas de abastecimento de água. Em breve, a prefeitura fará novas entregas.

