Com dores na panturrilha, Alan Souza desfalca Brasil na estreia olímpica

Além da preocupação com Leal, que se recupera de uma leve entorse no tornozelo, o Brasil agora terá de encarar a ausência de Alan Souza, que não se recuperou a tempo de um problema na panturrilha para a estreia brasileira nos Jogos Olímpicos diante da Itália.

Apesar de ter sido retirado da lista de relacionados contra os italianos no próximo sábado, o corte definitivo foi descartado e o oposto seguirá com a delegação canarinho, sendo avaliado no dia a dia do torneio.

Destaque na inversão do 5-1, Alan é reserva de seu irmão mais novo, o prodígio Darlan Souza, de apenas 22 anos, que é um dos grandes candidatos a protagonista do Brasil nestes Jogos. Preservado por conta da lesão, Alan Souza pouco participou dos amistosos preparatórios contra a Alemanha. Nesta primeira partida, o oposto será substituído pelo ponteiro/líbero Honorato, que está na delegação como 13º jogador.

