Com direito a experiências, apresentação de Coutinho pelo Vasco terá casa cheia; saiba

A apresentação de Philippe Coutinho pelo Vasco, em São Januário, na manhã deste sábado (13), terá casa cheia. O próprio clube divulgou a informação de ingressos esgotados através das redes sociais. No evento, que promete ser um marco na história do Cruz-Maltino e uma celebração imperdível, os torcedores vascaínos tiveram a oportunidade de resgatar experiências exclusivas no Socios.com, como estar pessoalmente com o craque, que retorna após 14 anos.

Através do site, que é uma plataforma de engajamento e recompensas de fãs via blockchain, os torcedores que possuem o Fan Token oficial do clube puderam resgatar diferentes níveis de acesso e experiências para o dia da apresentação do craque, prevista para as 11h11 (de Brasília).

