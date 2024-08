Com apoio do governo, Festival do Açaí une tradição, cultura e desenvolvimento em Feijó

Na cidade de Feijó, interior do Acre, a energia de música e diversão ecoam, sinalizando o início de um dos eventos mais esperados do estado: o 25⁰ Festival do Açaí. Este ano, o festival, que já se consolidou como uma das maiores tradições acreanas, promete ser ainda maior, contando com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).



Com a contribuição do governo, que proporcionou toda a estrutura necessária para os shows – incluindo palco, iluminação e tecnologia de ponta – o Festival do Açaí de Feijó se destaca não apenas como um evento cultural, mas também como um poderoso motor de desenvolvimento econômico e turístico para a região.

Sobre a importância do festival, o governador Gladson Cameli afirmou: “É com grande orgulho que vejo o Festival do Açaí se consolidar como um evento de enorme importância para Feijó e para todo o Acre. Este festival não é apenas uma celebração da nossa cultura, mas também um motor de desenvolvimento econômico e social para a região. O açaí de Feijó é um símbolo de identidade e força do nosso povo, e é uma alegria ver essa tradição crescer e se transformar, atraindo visitantes e oportunidades para nossa gente, por isso sempre fazemos questão de apoiar”

Em seu oitavo ano de gestão, o prefeito Kiefer Cavalcante, destaca: “Gostaria de agradecer a todos os presentes no Festival do Açaí. Este evento é uma tradição que há anos movimenta a economia de Feijó, atraindo visitantes de todo o estado e gerando muitos recursos para a cidade. Com apoio do governo, Sebrae e empresários locais, conseguimos realizar uma festa cada vez mais bonita e organizada. Quero agradecer ao nosso governador, que foi um parceiro ao longo desses oito anos. Ele nos ajudou não só com esse espaço aqui, mas também com investimentos que têm beneficiado a nossa cidade. Estamos muito satisfeitos com o apoio que recebemos. Convido todos a participarem e desfrutarem desse belíssimo festival, que é motivo de grande orgulho para nós”.

Um espetáculo de tradição

Desde sua criação, o festival tem evoluído de uma simples troca de experiências entre produtores de açaí para uma celebração de alcance nacional. O evento, que iniciou nesta sexta-feira, 16, promete atrair uma multidão, especialmente com as atrações nacionais como a cantora Marília Tavares, o cantor Vitor Fernandes e a Banda Lambasaia, que se apresentou na primeira noite. A festa se estenderá até domingo, 18, no Centro de Eventos de Feijó, combinando a tradição cultural com o brilho de sucessos nacionais.

Paralelamente ao festival, a 9ª Feira do Açaí oferece um espaço para os empreendedores locais, onde a riqueza cultural e a produção artesanal se encontram, destacando o potencial econômico do açaí de Feijó, considerado um dos melhores do Brasil. Com seu sabor e espessura únicos, o açaí da região conquista críticos e paladares exigentes, reafirmando a cidade como um importante polo de produção dessa iguaria.



Para Alida Prado e Charles Félix, o Festival do Açaí é mais do que um simples evento – é uma tradição que eles fazem questão de manter viva, ano após ano. Moradores de Rio Branco, o casal já participou de diversas edições do festival, e, embora tenham faltado no ano passado, retornaram com entusiasmo para vivenciar a edição deste ano.

“Eu achei esse ano o espaço melhor, mais organizado,” comenta Alida, destacando as melhorias que percebeu no evento. “A decoração está impecável”, acrescenta Charles, concordando com a esposa sobre a qualidade da organização. O casal se mostra impressionado com a estrutura do palco, que este ano está ainda mais moderna e atraente. “Achei que estava bem bacana mesmo,” observa Alida, elogiando as mudanças que elevaram a experiência do festival.

Mas para Alida e Charles, o festival não é só sobre música e decoração, mas é também sobre o sabor inconfundível do açaí. “Viemos pelo açaí, cê é louco, amo”, exclama Alida com entusiasmo. Para eles, o açaí não é apenas uma iguaria tradicional, mas uma parte essencial de suas vidas. Quase atletas, como se definem, fazem do açaí um elemento central de sua dieta, aproveitando não só o sabor, mas também os benefícios nutricionais que o fruto oferece.



Conectando gerações

Em Feijó, o açaí não é apenas um alimento. Ele é uma identidade, um elo que conecta gerações e ultrapassa fronteiras. O festival, em sua essência, celebra essa conexão, reafirmando o papel do açaí na vida dos acreanos e na cultura brasileira.

Para Alan Freitas, sua mulher Ilana Rodrigues e o bebê Ângelo, o Festival do Açaí de Feijó é muito mais do que um evento anual; é uma tradição que agora atravessa gerações, crescendo e se transformando junto com eles. Este ano, a família compareceu trazendo não apenas a alegria de sempre, mas também uma nova geração para experimentar a magia do festival.

“É uma tradição da nossa cidade que já existe há muitos anos. A cada ano, o festival melhora, trazendo mais alegria para toda a população,” comenta Alan, enquanto acompanha sua família pelo Centro de Eventos de Feijó.



No passado, Alan costumava participar do festival ao lado de amigos, curtindo os shows e as atividades com a despreocupação da juventude. Mas os tempos mudaram, e agora ele vive uma nova fase da vida, trazendo consigo a esposa e o filho pequeno. “Antes, eu vinha com os amigos, era uma festa entre a gente. Mas agora, a família vem completa, com a criança e a mulher,” ele compartilha, enquanto segura o filho no colo, que admira o movimento ao seu redor com olhos curiosos.

Cultura e empreendedorismo

A competição pelo título de Garota Açaí, que ocorre neste sábado, 17, é outro dos pontos altos do festival. Dez jovens competem pelo título mais cobiçado, trazendo consigo o orgulho de representar a essência do açaí feijoense.

Mas o festival vai além das competições e dos shows. Ele se transforma em um grande encontro de culturas, onde apresentações indígenas, praça de alimentação com pratos típicos e uma feira do empreendedor compõem um mosaico que celebra a diversidade e a riqueza cultural do Acre. Com dois palcos – um alternativo e outro principal – a festividade se desdobra em múltiplas experiências que encantam moradores e visitantes de todas as idades.



A cada ano, o Festival do Açaí não apenas celebra o fruto amazônico, mas também abre as portas para empreendedores como Ilma Almeida, que trazem sabores únicos e enriquecem a experiência dos visitantes. Ilma, vinda de Rio Branco, faz questão de marcar presença no festival, contribuindo com sua culinária e sua paixão pela economia solidária.

“Todos os anos a gente participa porque a economia solidária é parceira. A gente vem animar a festa com a nossa comida, porque a nossa comida é top”, diz Ilma, com o entusiasmo de quem conhece bem o poder da gastronomia em cativar o público. No espaço dedicado à economia solidária, os visitantes encontram pratos da culinária regional, como o tacacá temperado no tucupi, o arroz paraense com camarão, vatapá, e a farofa baiana, todos acompanhados por uma alcatra na chapa feita na hora.



Para Ilma, o Festival do Açaí é muito mais do que uma oportunidade de negócio; é um evento que cria laços e acolhe a todos que nele participam. “É um ambiente muito acolhedor. O pessoal daqui acolhe a gente de um jeito especial,” comenta ela, compartilhando a história de um cliente fiel que faz questão de voltar todos os anos para provar novamente as delícias que ela prepara. Essa relação de confiança e carinho é o que torna o festival tão especial para Ilma.

Grande alcance

O Festival do Açaí de Feijó é mais do que um evento local. Ele mobiliza pessoas de todas as regiões do estado e de outras partes do Brasil, como uma peregrinação cultural em busca de sabor, música e diversão. A expectativa é que, assim como no ano anterior, o público se aproxime dos 60 mil participantes nos três dias.

O impacto econômico é inegável. Com o aumento do turismo, a cidade de Feijó se transforma, atraindo investimentos, gerando empregos e fomentando o desenvolvimento regional. Para os moradores, o festival é uma oportunidade de mostrar ao mundo o melhor de sua cultura e de seu trabalho, transformando o açaí em um símbolo de união e orgulho.

Com o apoio do governo e a participação ativa da comunidade, o Festival do Açaí se apresenta, mais uma vez, como um evento de potencial turístico e econômico, elevando Feijó e o Acre ao centro das atenções.

Por Samuel Bryan-Agência de Notícias do Acre

Foto: Pedro Devani/Secom

