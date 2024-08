Com apoio do governo, Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul se inicia na quarta-feira com show do cantor Pabl

O 7º Festival da Farinha, um dos eventos mais aguardados de Cruzeiro do Sul, terá início nesta quarta-feira, 28, trazendo uma programação repleta de atrações culturais e artísticas. A abertura oficial contará com o show do cantor Pablo, conhecido como Rei da Sofrência, grande atração da primeira noite do festival.



O evento, que já se consolidou como uma das principais celebrações da cultura local, terá início às 18h no parque de exposições da Arena do Juruá, com apresentações de grupos regionais e atividades que exaltam a importância da farinha de mandioca, produto-símbolo da economia da região. A expectativa é de que a presença de Pablo atraia um grande público logo no primeiro dia.

Para garantir a segurança, o Corpo de Bombeiros, o Samu, a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Trânsito estarão presentes.



O show do cantor está programado para começar às 21h e promete ser o ponto alto da noite. Pablo, que tem uma vasta carreira marcada por sucessos como Porque Homem Não Chora e Fui Fiel, deve emocionar o público com um repertório que mistura hits românticos e canções que fazem parte da história da música popular brasileira.

Além da apresentação de Pablo, a primeira noite do festival também contará com a participação de artistas locais e feiras gastronômicas, onde os visitantes poderão experimentar pratos típicos feitos à base de farinha de mandioca.

“O 7º Festival da Farinha promete não só valorizar as tradições culturais do Juruá, mas também impulsionar o turismo e a economia local, atraindo visitantes de diversas partes da região”, afirmou o vice-prefeito Henrique Afonso.

Vice-prefeito Henrique Afonso ratifica a importância do Festival da Farinha na economia local. Foto: Marcos Santos/Secom

O evento seguirá até o próximo sábado, 31, com uma programação diversificada, que inclui concursos, exposições e shows musicais de diversos gêneros.

“Com o apoio do governo, a expectativa dos organizadores é que esta edição seja a maior já realizada, com um público recorde e uma grande celebração da cultura regional”, diz Raquel Batista, chefe do Gabinete do Governo em Cruzeiro do Sul.

Por Aline Querolaine- Agência de Notícias do Acre

Foto: Marcos Santos/ Secom

