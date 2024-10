Colisão entre viatura da polícia e carro de passeio deixa feridos em Rio Branco

Ao menos dois policiais se feriram durante a colisão de uma viatura da Polícia Militar (PM-AC) com um veículo de passeio, segundo o Centro de Operações Policiais Militares (Copom). O acidente ocorreu no começo da noite desta segunda-feira (30) no cruzamento entre as ruas Francisco Nery e Alberto Assad no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco. (Veja vídeo acima)

De acordo com o Copom, a viatura que levava três policiais estava dando suporte ao Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) da PM quando se chocou com o outro veículo de cor preta.

Informações preliminares do Copom apontam apenas um ocupante no veículo de passeio, mas segundo testemunhas ao menos duas pessoas estavam nele.

As identidades das vítimas não foram divulgadas até a última atualização desta reportagem, porém o Copom confirmou que entre as vítimas estavam o motorista da viatura e um patrulheiro. Três viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar atendimento.

O g1 entrou em contato com o pronto-socorro de Rio Branco. De acordo com o diretor da unidade, Lourenço Vasconcelos, todos os envolvidos no acidente foram atendidos e já receberam alta.

Por Yuri Marcel, g1 AC

