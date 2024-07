Cinco pessoas ficam feridas após carro capotar em Rio Branco

Na noite da última sexta-feira (5), um acidente automobilístico na Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco, deixou cinco pessoas feridas, incluindo uma adolescente de 17 anos. O motorista do Fiat Siena branco relatou que, devido à chuva, o carro aquaplanou, saiu da pista e capotou.

A adolescente sofreu dores cervicais, enquanto os demais ocupantes apresentaram escoriações pelo corpo. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar os primeiros socorros, encaminhando a adolescente ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área do acidente, e um guincho removeu o veículo até a residência do proprietário.

Por AcreOnline.net

