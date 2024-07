Ciclista fica gravemente ferido após colidir com carro na Ponte Metálica de Rio Branco

Na noite do último sábado (6), um ciclista não identificado ficou gravemente ferido ao colidir frontalmente com um carro na Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como Ponte Metálica, em Rio Branco.

Segundo relatos, a condutora do veículo transitava no sentido Centro/bairro quando ocorreu o acidente. Apesar das tentativas de desvio, a colisão foi inevitável.

O ciclista foi atendido pelo Samu com suspeita de traumatismo craniano e fratura no fêmur esquerdo, sendo levado em estado gravíssimo ao Pronto-socorro de Rio Branco. O teste do bafômetro realizado na condutora teve resultado negativo para consumo de álcool.

Por AcreOnline.net

