Chocante! Genro estupra sogra, mata esposa e comete suicídio em RO

Um caso de estupro, homicídio e suicídio chocou a comunidade está semana de Jardinópolis, distrito do município de Castenheiras-Ro.

Um mulher deu entrada no hospital do município de Castanheiras e relatou ter sido estuprada pelo próprio genro, identificado como Dhioni.

Após constatada a veracidade da informação fornecida pela vítima, a Polícia Militar se deslocou até a residência do acusado. Ao chegar no local, os policiais foram atendidos na porta da casa pela esposa do acusado, que ao tentar chamar seu marido recebeu um tiro disparado por ele, a atingindo no pescoço, a matando.

Na sequência foi ouvido um outro disparo, os policiais rapidamente fizeram a incursão na casa e encontram o acusado Dhioni caído ao solo morto e duas espingardas próximas ao corpo.

Haviam na casa três crianças dormindo, possivelmente foram dopadas pelo acusado. A POLITEC esteve no local para perícia e o caso trágico foi registrado pela Polícia Militar e deve agora ser investigado pela Polícia.

Por Rondônia atual

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram