Centro de Idiomas da Ufac oferta quase mil vagas para cursos gratuitos em cinco línguas

Quer aprender um novo idioma, mas não tem condições de pagar um cursinho particular? Não seja por isso! O Centro de Idiomas da Universidade Federal do Acre (Ufac) está com inscrições abertas para novas turmas de cursos de idiomas referentes ao primeiro semestre de 2024. As inscrições são feitas presencialmente, durante os dias 21 a 23 de agosto.

De acordo com a organização, são 984 vagas gratuitas distribuídas em 30 turmas, tanto para cursos presenciais como para formato remoto nas línguas inglesa, francesa, espanhola, portuguesa, além de Língua Brasileira de Sinais (Libras), preparação para o Exame TOEFL ITP e escrita de projetos de pesquisa acadêmica.

O preenchimento das vagas será feito por ordem de inscrição e um cadastro de reserva de até 15 nomes será composto para o caso de desistências. Tanto a comunidade interna e externa à Ufac podem participar. Somente é possível ao candidato selecionar uma única opção de língua.

Para se inscrever, os interessados devem possuir idade igual ou superior a 15 anos e dirigir-se presencialmente à secretaria do Centro de Idiomas, portando um documento de identificação com foto. A certificação dos cursos é de extensão universitária.

O Centro de Idiomas da Ufac está localizado na sala n. 06 do Bloco Wanderley Dantas, no Campus-Sede da Universidade Federal do Acre. Os dias e horários de atendimento são de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h, exceto para cursos online, cujas inscrições ocorrerão por meio de formulário eletrônico disponível no site do Centro de Idiomas.

Por Renato Menezes, g1 AC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram