Centro de Atendimento a Mulher será implantado em Sena Madureira, destaca Jairo Cassiano

O ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, esteve reunido recentemente com a secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa e recebeu informações positivas relacionadas aos municípios de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa. O Governo do Acre confirmou que vai implantar em Sena Madureira o Centro Especializado de Atendimento a Mulher que atenderá as demais cidades da Regional Purus.

O referido centro desempenha papel fundamental em meio à sociedade e serve como amparo para as Mulheres que são vítimas de algum tipo de violência.

Jairo Cassiano parabenizou o Governo do Estado, em nome do governador Gladson Cameli, bem como, a secretária da mulher. “Quero agradecer a secretária Mardhia e toda sua equipe pela receptividade. Tenho a consciência de que essa secretaria é fundamental para combater a violência contra a mulher, através das ações de conscientização e atendimento de apoio. Sou um defensor dos direitos das mulheres e a secretária pode contar com o meu apoio. O senador Alan Rick tem destinados recursos para fomentar as políticas que beneficiam as mulheres e fico extremamente feliz. Quero parabenizar o governador Gladson Cameli que está implantando esse centro na regional purus, contemplando Sena, Manoel Urbano e Santa Rosa. As mulheres tem lugar garantido e jamais a gente pode conviver com pessoas que tentam violar os direitos das mulheres”, enfatizou.

O Centro de Atendimento a Mulher conta com vários serviços, dentre eles: atendimento psicológico, assistente social, assessoria jurídica e outros. “O Jairo é nosso parceiro e apoiador. Através do mandato do senador Alan Rick tem ajudado a secretaria a combater a violência contra a mulher. A gente precisa do apoio dos parceiros”, destacou a secretária.

Em Sena Madureira, praticamente toda semana há ocorrências envolvendo violência doméstica. Visando diminuir esse índice, o Governo vem fortalecendo suas ações em vários municípios do Acre.

ASCOM

