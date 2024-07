Caso de paciente do Acre tratada via parceria de Alan Rick, Sesacre e Hospital de Rio Preto ganha destaque na imprensa nacional

Bianca Furtado de Lima, de 12 anos, foi operada de um desvio severo na coluna. O parlamentar já destinou R$ 8 milhões para tratamentos de alta complexidade a pacientes do Acre no hospital paulista.

Bianca Furtado de Lima, de 12 anos, passou por uma cirurgia complexa para corrigir um desvio severo na coluna, graças à parceria entre o Senador Alan Rick, a Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) e o Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo. Este caso recebeu destaque na imprensa nacional, com matérias publicadas no Correio Braziliense e no G1. A jovem, diagnosticada com escoliose idiopática severa, foi submetida a dois procedimentos cirúrgicos e já está de volta ao Acre, em recuperação.

Em 2023, o Senador Alan Rick conheceu o Hospital de Base de São José do Rio Preto e viu na Instituição uma solução para oferecer tratamentos de alta complexidade para pacientes do Acre. Desde então, ele destinou R$ 8 milhões para esses tratamentos, beneficiando os primeiros pacientes, que incluíam bebês com doenças cardíacas graves. “A partir de maio de 2024, o Hospital passou a oferecer também tratamento para acreanos com problemas ortopédicos complexos, como a escoliose idiopática. Bianca foi a primeira paciente do Acre a receber o tratamento. O custo médio deste tipo de procedimento é de R$ 100 mil”, conta o Senador.

Em 27 de junho, quando foi comemorado o Dia Internacional da Conscientização da Escoliose Idiopática, o Senador divulgou nas suas redes socais um vídeo contando a história de Bianca, que foi diagnosticada com a doença aos 9 anos. Conforme a mãe, Ana Flávia Camurça Furtado, logo que perceberam o problema, iniciaram tratamento com fisioterapia e uso de colete, mas não foi suficiente para conter a progressão da curvatura. “Nos informaram que seria necessária uma cirurgia, só que essa cirurgia é de alta complexidade, alto custo e não é feita no Acre”, relembrou. Em 2022, Bianca foi incluída na fila de espera para o procedimento, que, graças à parceria do mandato do Senador Alan Rick, pode ser realizado neste ano.

Ela passou por duas cirurgias. A primeira, em 07 de maio, para a implantação de um halo craniano, para alongamento da coluna. E, em 10 de junho, o procedimento para correção da curva, que estava em 110 graus, já em forma de ‘S’. Na última semana de junho a adolescente recebeu alta. “Agradecemos ao Senador Alan Rick, que tem se empenhado para atender esses casos, não só a cirurgia da Bianca, mas outros tratamentos de pacientes acreanos”, disse o pai da menina, Emerson Barros de Lima.

Mais de 50 pacientes do Acre já foram atendidos por meio da parceria do mandato do Senador com o Hospital. “Outra jovem do Acre, a Giovana Liz, de 18 anos, tinha um problema semelhante, mas um pouco menos grave. Ela foi operada no dia seguinte à primeira cirurgia da Bianca e também já está em casa”, comemora.

