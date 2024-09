Casamento Coletivo oficializa união de 500 casais na Expoacre

A Arena de Shows do Parque de Exposições Wildy Viana, se transformou em um cenário especial, nesta sexta-feira, 6, para a realização da cerimônia de Casamento Coletivo onde 500 casais oficializaram a união e a construção de um novo capítulo de vida.

O Casamento Coletivo faz parte do Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e é voltado para casais com insuficiência econômica para proporcionar a eles a oportunidade de formalizar a união em uma cerimônia memorável, destacando a importância da inclusão social.

Conduzida pela juíza de Direito Luana Campos, a cerimônia contou com a presença de autoridades locais, membros da comunidade e familiares dos noivos criando um ambiente festivo e acolhedor para todos os participantes.

Casais destaques

Em toda cerimônia do Casamento Coletivo do Projeto Cidadão, independente do número de casais e localidade, dois deles são colocados em lugar de destaque: o casal mais experiente, que é o casal com a idade superior aos demais, e o casal mais jovem, que é o casal mais novo em questão de idade.

Nesta edição ficaram a frente do dispositivo o casal Rodolfo da Silva, 70 anos, Francisca de Morais, 50 anos, e o casal Filipe da Silva, 18 anos, e Ana Laura, 16 anos. O primeiro casal mora juntos tem dois anos e resolveu oficializar a união por ser evangélico. Já Filipe e Ana moram juntos tem dois meses e foram incentivados pela mãe de Filipe para aproveitarem a edição do Projeto Cidadão.

“Somos evangélicos e a gente não participava da Santa Ceia por não ser casados. Agora vamos poder. É um oportunidade muito boa e estamos muito felizes em nos unir mais ainda”, disse Francisca.

Ao abrir a cerimônia, a coordenadora do Projeto Cidadão, desembargadora Eva Evangelista enfatizou ser um momento especial e emocionante e destacou que o casamento coletivo é uma linda oportunidade para os casais unirem seus caminhos e fortalecerem o compromisso que têm um com o outro.

“Que o amor que hoje transborda em seus corações continue a crescer e a se fortalecer a cada dia. Eu estou aqui para dar as boas-vindas e dizer que o Projeto Cidadão é um presente. Como um dos programas sociais, é um presente para mim poder conduzir, porque eu posso compreender o sentimento que todos possuem de acreditar no Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça, que é uma instituição há 30 anos, e hoje os senhores aqui estão para receber a sua certidão de casamento.

Em seu pronunciamento, a presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari lembrou que o respeito mútuo é a base de um relacionamento saudável e duradouro. Falou que cada um, nesta noite, está se comprometendo a ouvir um ao outro com atenção, valorizando os sentimentos e opiniões dum do outro.

“É importante que ambos se empenhem em construir um ambiente de apoio e compreensão, onde a violência, seja física ou emocional, não tenha espaço. A oficialização do casamento é uma coisa muito importante, porque ele é um arco na vida civil do cidadão, na vida de um homem, na vida de uma mulher. E como eu estava dizendo antes, ele preserva direitos, então eles (casais) vão garantir direitos futuros, para os filhos, como direito de herança, direito de partilha e outros direitos mais. Portanto, o Tribunal de Justiça está sempre pronto a garantir essa cidadania para as pessoas, porque o nosso plano, nossa matriz do Poder Judiciário é fundado nos serviços ao nosso cidadão”, explicou a presidente.

A defensora pública geral, Simone Santiago, falou aos noivos que o momento é um momento muito importante para cada um e de todas as famílias. “Sei que alguns casais aqui já convivem há bastante tempo, mas alguns hoje estão iniciando as suas famílias. Mas dizer que hoje é um dia de celebrar o amor, a parceria, o compromisso que cada um de vocês está afirmando aqui diante das autoridades. É um casamento que já existe, uma família que existe, mas é um momento importante de oficializar diante da sociedade. É importante, e eu digo isso principalmente para as mulheres, ter aquele documento na mão. Isso é muito gratificante”, disse.

Cerimônia

Ao conduzir a cerimônia de casamento, a juíza de Direito Luana Campos, salientou que atualmente é titular da Vara de Registros Públicos e que a unidade trata também do casamento. Ela falou sobre respeito, amor, família, compreensão e paciência.

“Sou grata a Deus por ter me dada essa missão de celebrar esse casamento, um missão alegre, nobre e contagiante. Nessa tarde maravilhosa, estamos com os noivos e com os familiares em um momento importante e único na vida de cada um de vocês. Eu digo único por quê? Porque nenhum momento a gente vive novamente. A celebração e a concretização do amor de vocês no dia de hoje é motivo de grande alegria e felicidade para todos que aqui estão”, salientou.

Ao final do evento, os casais retiraram suas certidões para o casamento ter validade.

TJAC

