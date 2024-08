Casamento Coletivo de Rio Branco tem inscrições prorrogadas

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) informa que as inscrições para o Casamento Coletivo de Rio Branco foram prorrogadas. Para participar, é necessário comparecer das 8h às 14h ao Fórum Barão do Rio Branco, situado na Rua Benjamin Constant, n.º 1.165, bairro Centro.

Foram oferecidas 500 vagas nesta edição. No momento, há 60 disponíveis. A cerimônia nupcial está programada para ocorrer durante a Expoacre 2024, no dia 6 de setembro, às 17h, no Parque de Exposições Wildy Viana.

A iniciativa faz parte do Projeto Cidadão e é destinada, preferencialmente, aos casais com hipossuficiência financeira, ou seja, que não tenham condições monetárias para custear as despesas relacionadas ao acesso à justiça.

TJAC

