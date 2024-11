Casal é preso por roubo no bairro Floresta, em Rio Branco

Policiais militares do 1º Batalhão prenderam um casal minutos após cometerem um roubo no bairro Floresta, em Rio Branco. O crime ocorreu próximo à caixa d’água do bairro Calafate, onde a dupla, em uma motocicleta e armada com um simulacro de arma de fogo, roubou um iPhone 14 e um relógio de pulso.

Com as características dos suspeitos transmitidas via rádio, as equipes da PM iniciaram buscas pela região. A mulher foi localizada no bairro Bonsucesso com os itens roubados e, após ser presa, informou sobre seu comparsa, que foi detido em flagrante por um segundo roubo. O casal foi reconhecido pela vítima e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla). Ambos estão à disposição da Justiça.

Acreonline.net

Com informações da Assessoria de Comunicação da PMAC

