Casal é executado com tiro de 12 enquanto dormia-Vídeo imagens fortes

Um vídeo macabro está circulando nas redes sociais nele, um casal aparece morto dentro da própria casa, localizada na comunidade Cidade de Deus, no município de Capitão Poço, região do nordeste paraense. As vítimas foram identificadas como Dorivalda Ferreira de Brito e Francisco Santos Silva.

A Polícia Militar foi acionada por moradores locais, na última sexta-feira (30), que relataram o duplo homicídio. Chegando ao local, os policiais da 10ª Companhia confirmaram as mortes e iniciaram as investigações. No entanto, os moradores da área não forneceram informações detalhadas sobre os autores do crime ou como ele teria acontecido, aumentando o mistério em torno do caso.

Embora as motivações ainda sejam desconhecidas, a Polícia Civil trabalha com a possibilidade de um “acerto de contas”, devido ao histórico criminal de Francisco. As buscas por suspeitos foram realizadas pela Polícia Militar, mas até o momento, ninguém foi preso. O clima na comunidade é de medo e apreensão, com os moradores assustados e sem respostas para o que aconteceu. O caso segue sob investigação das autoridades, que esperam esclarecer os detalhes do crime e encontrar os responsáveis.

Por almeida- cm7

