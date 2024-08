Carro pega fogo em Rio Branco e casal escapa ileso

Na noite da última terça-feira,27, um carro pertencente a um casal pegou fogo nas proximidades da Uninorte, em Rio Branco. De acordo com as informações, o casal conseguiu abandonar o veículo antes que ele fosse completamente consumido pelas chamas, escapando ilesos do incidente.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente ao local e conseguiram conter o fogo. Felizmente, ninguém se feriu no ocorrido.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram