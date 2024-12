Carro da Polícia Civil capota e cai em igarapé na BR-364- Veja o Vídeo

Uma viatura da Polícia Civil de Rondônia, com duas agentes femininas, capotou e caiu em um igarapé na BR-364 no último sábado. O veículo seguia em direção a Extrema do Abunã, sentido Acre.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que as agentes são retiradas do carro por um homem. Apesar do susto, ambas aparentavam estar bem de saúde.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram