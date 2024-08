Carro colide com poste e deixa moradores da chico mendes sem energia elétrica

Na madrugada da última quarta-feira, 07, um veículo em alta velocidade colidiu contra um poste de energia elétrica na via Chico Mendes, em Rio Branco. O impacto foi tão forte que derrubou o poste, resultando em um apagão que afetou centenas de residências na região.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para investigar as circunstâncias do acidente. Segundo informações preliminares, o motorista perdeu o controle do carro antes de atingir o poste. Felizmente, não há relatos de feridos graves.

A companhia de energia elétrica foi prontamente chamada e, após horas de trabalho, conseguiu restabelecer o fornecimento de energia para todos os moradores afetados. O incidente causou transtornos, mas a situação foi normalizada ainda pela manhã.

As autoridades continuam investigando as causas do acidente, que levantou preocupações sobre a segurança no trânsito na região.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram