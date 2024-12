Caravana de Natal da Coca-Cola segue em Rio Branco neste sábado (7); veja rotas

Caminhões iluminados percorrerão a capital na sexta (6) e no sábado (7), parando em pontos estratégicos da cidade. Campanha de Natal da Coca-Cola 2024 tem como tema “Desperte o Papai Noel que há em você”.

Pela primeira vez, o Acre recebe a Caravana de Natal da Coca-Cola e celebra a magia de uma das épocas mais emocionantes do ano. O comboio natalino visita a capital Rio Branco sexta-feira (6) e sábado (7), e percorre pontos estratégicos. (Confira as rotas no final da reportagem)

Os desfiles natalinos que tem o Papai Noel como protagonista fazem parte da campanha de Natal da Coca-Cola 2024 intitulada “Desperte o Papai Noel que há em você”. Os caminhões irão desfilar a partir das 18h, passando por diversas ruas da cidade.

De acordo com a gerente de conexão e experiência e responsável pelas Caravanas Iluminadas da Solar Coca-Cola, Natasha Castro, em 2023 houve recorde de público e as caravanas já viraram tradição natalina durante as festividades de fim de ano, proporcionando alegria a todos os públicos.

“Contribuir com a construção de memórias felizes de milhares de brasileiros e brasileiras é o verdadeiro sentido do Natal e as caravanas fazem parte disso, pois despertam o espírito natalino e o Papai Noel que existe em cada um de nós”, destacou.

Em 2024, os espetáculos natalinos liderados pela Solar contam com sete caravanas simultâneas, passando por cerca de 50 cidades e mais de 15 Estados brasileiros. Ao todo, serão mais de 10 mil km rodados. Os caminhões farão paradas em shoppings, pontos de venda e pontos turísticos durante 35 dias, que tiveram início dia 27 de outubro, no Crato (CE) e devem finalizar no dia 22 de dezembro, em Natal (RN).

No Norte e no Nordeste, a responsabilidade por espalhar toda essa magia fica por conta da Solar Coca-Cola, fabricante do Sistema Coca-Cola com atuação em 70% do território brasileiro.

Já neste sábado (7), a partir das 18h, a Caravana de Natal da Coca-Cola sai novamente da Fábrica da Solar Coca-Cola e deve fazer as seguintes paradas:

Aramix Atacado

Praça da Revolução

Atacale

Aramix Vila Acre

Supermercado Almeida

Boneco de Neve.

