Candidata a vereadora e irmã são sequestr4das e m0rtas por traficantes

Um crime brutal abalou o município de Porto Esperidião, localizado a 358 km de Cuiabá, neste sábado (14). Rayane Alves Porto, de 28 anos, candidata a vereadora, e sua irmã, Rithiele Alves Porto, de 25, foram sequestradas e mortas a facadas após saírem de um festival de pesca na cidade. As irmãs, conhecidas por serem proprietárias de um circo na região, foram vítimas de tortura antes de perderem a vida. Além delas, outras duas pessoas foram sequestradas durante o ataque, mas conseguiram sobreviver. De acordo com a Polícia Civil, o sequestro ocorreu no centro de Porto Esperidião.

As vítimas foram levadas para um cativeiro, onde foram brutalmente torturadas. Um dos sobreviventes conseguiu escapar e alertar as autoridades, levando a polícia até o local onde os corpos de Rayane e Rithiele foram encontrados, apresentando sinais de violência extrema. Uma das vítimas sobreviventes teve dedos e cabelos cortados, o que aponta para a crueldade do crime. A motivação do ataque está sendo investigada, mas, segundo informações preliminares, a tragédia teria sido desencadeada por uma foto tirada pelas irmãs no Rio Jauru.

A imagem, de forma equivocada, teria sido associada a uma facção criminosa rival, o que teria despertado a ira do grupo responsável pelas mortes. Durante as agressões, os suspeitos ainda exigiram dinheiro das vítimas. O grupo de criminosos é composto por sete pessoas, que até o momento não foram presas. A Polícia Civil já abriu inquérito para investigar o caso, que envolve crimes de homicídio doloso, tortura e sequestro.

A comoção tomou conta da cidade. Herculis Albertini (PSD), candidato à Prefeitura de Porto Esperidião e amigo próximo de Rayane, expressou sua tristeza em uma nota pública: “É com imensa tristeza e profundo pesar que comunicamos o falecimento de nossa querida amiga e candidata a vereadora Rayane, e sua irmã Ritiely. Essa perda trágica deixa uma dor incalculável em todos nós.” O caso chocou a população local e gerou grande repercussão nas redes sociais, com diversas manifestações de solidariedade às famílias das vítimas. A Polícia continua trabalhando para identificar todos os envolvidos e trazer justiça para as irmãs Alves Porto.

