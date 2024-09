Campeonato Estadual Sub-17 terá semifinais no Florestão

Serão disputadas nesta quarta, 11, a partir das 15 horas, no Florestão, as semifinais do Campeonato Estadual Sub-17. Santa Cruz e Rio Branco disputam o primeiro jogo e na segunda partida o Galvez enfrenta a Assermurb.

Santa Cruz

Equipe de melhor campanha na primeira fase, o Santa Cruz enfrenta o Rio Branco como favorito.

O técnico Léo Raches trabalhou por duas semanas visando o confronto e vai ter o elenco completo.

“Nosso time vem oscilando muito. Precisamos realizar uma partida equilibrada e se isso ocorrer, temos grandes chances de conquistar a classificação”, afirmou o treinador.

Rio Branco

O elenco do Rio Branco fechou a preparação nessa terça, 10, no José de Melo, e o técnico Eriano dos Santos resolveu montar um time com três zagueiros.

“Vamos jogar contra um adversário qualificado. Existe a necessidade de ter uma boa marcação, mas também vamos atacar”, disse Eriano dos Santos.

Galvez

O Galvez tem na força do conjunto uma das armas para chegar à decisão do Estadual.

O técnico Ico colocou o elenco para “rodar” nas últimas partidas da fase de classificação e terá força máxima.

Assermurb

Grande surpresa da primeira fase, a Assermurb quer seguir surpreendendo na competição e o comandante Raimundo Rocha terá todos os titulares.

