Campeonato Estadual começa com duas partidas no Álvaro Dantas

Começa neste sábado, 13, a partir das 17h30, no ginásio Álvaro Dantas, o Campeonato Estadual Feminino de Futsal, torneio mais importante da temporada de 2024.

Veneza e Corinthians fazem a primeira partida e no segundo confronto o Villa enfrenta o Atlético Xapuriense.

Fórmula de disputa

O Estadual terá sete equipes na disputa e as quatro primeiras colocadas na fase de classificação avançam para as semifinais. As disputas pelas vagas na decisão serão em um confronto único e quem vencer disputa o título.

“O campeonato feminino terá o número de equipes ideal. Vamos ter uma competição bem equilibrada”, avaliou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.

Xapuri e Plácido de Castro

Os times de Xapuri e Plácido de Castro estão na disputa do torneio e por isso teremos partidas nos dois municípios.

Por PHD Esporte Clube

Foto Thaís Karoline

