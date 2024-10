Na manhã desta sexta-feira,11, uma caminhonete que faz a linha do ramal cuidado localizado na região do Rio Caeté, em Sena Madureira, sofreu um capotamento. Apesar do susto, felizmente não houve vítimas entre os ocupantes do veículo.

De acordo com informações locais, o acidente ocorreu apenas em danos materiais, sem registro de feridos. As causas do capotamento ainda não foram divulgadas.

Por Acreonline.net

