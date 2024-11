Caminhão que matou militar em acidente na BR-364 ficou destruído

O caminhão do Exército Brasileiro que segundo informações era conduzido pelo sargento Guilherme Machado, de 33 anos, ficou completamente destruído após o grave acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (15) no município de Caracol, às margens da BR-364. O militar não resistiu aos ferimentos após o veículo cair de uma ponte e capotar, sendo esmagado sem chances de sobrevivência.

O acidente envolveu uma viatura do Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva, que retornava de um exercício de adestramento realizado em Campo Novo de Rondônia/RO para Rio Branco/AC. Segundo informações do Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, o caminhão perdeu o controle na travessia da ponte, resultando na tragédia.

Imagens do local mostram o veículo destruído, refletindo a gravidade do impacto. O Exército lamentou a morte do sargento Guilherme Machado, que integrava suas fileiras.

Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram