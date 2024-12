Câmara aprova regulamentação da reforma tributária e rejeita mudanças do Senado

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (17), o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária sobre o consumo. O texto, que obteve 324 votos a favor, 123 contrários e 3 abstenções, segue agora para sanção presidencial. Em seguida, os deputados rejeitaram as alterações feitas pelo Senado, com 328 votos contrários, 18 favoráveis e 7 abstenções.

Principais pontos aprovados:

-Cashback para os mais pobres: Devolução parcial de impostos.

-Cesta básica isenta de impostos: Produtos essenciais sem tributação.

– Impostos reduzidos: Benefícios fiscais para imóveis.

Alterações rejeitadas:

– Bebidas açucaradas: Voltam a ser tributadas pelo Imposto Seletivo.

– Serviços de saneamento e água: Senado havia proposto redução de 60% na alíquota; a Câmara manteve apenas 30%.

– Medicamentos: Câmara manteve lista de princípios ativos específicos para isenção, rejeitando critérios baseados em doenças.

Impactos do texto aprovado:

-IVA (Imposto sobre Valor Adicionado): Alíquota padrão reduzida para 27,84%, menor que os 28,55% propostos pelo Senado.

– Serviços veterinários: Redução de alíquota fixada em 30%, em vez dos 60% propostos pelo Senado.

– Água mineral e alimentos populares: Não terão alíquotas reduzidas.

Substituição tributária:

A Câmara rejeitou a proposta do Senado que permitia o recolhimento antecipado do IVA no primeiro elo da cadeia produtiva, prática atualmente usada no ICMS para reduzir a sonegação.

Medicamentos e vacinas:

– Medicamentos destinados ao tratamento de doenças graves (como câncer e Aids) mantêm isenção com base em listas específicas.

– Vacinas e medicamentos vendidos pelo Programa Farmácia Popular não terão alíquota zero.

Próximos passos:

Com a aprovação, o projeto de lei complementar aguarda sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para entrar em vigor, consolidando as novas regras tributárias.

