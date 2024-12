Calendário de Pagamentos do INSS 2025: Confira as Datas e Aumentos do Salário Mínimo!

Calendário de pagamentos do INSS para 2025: saiba quando aposentados e pensionistas receberão seus benefícios! Confira as datas essenciais.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) revelou nesta quarta-feira, dia 18, o calendário oficial de pagamentos para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios ao longo de 2025.

Anualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de transações relacionadas a benefícios previdenciários, sendo que 28.279.547 beneficiários recebem até um salário mínimo, enquanto 12.365.818 têm rendimentos superiores a esse valor.

Os segurados podem verificar as datas de pagamento utilizando o número final do seu cartão de benefício, desconsiderando o último dígito que aparece após o traço.

Pagamentos para quem recebe até um salário mínimo

Os valores correspondentes ao ano de 2025 estarão disponíveis entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro para aqueles que recebem um salário mínimo.

Pagamentos para quem ganha acima do salário mínimo

Os depósitos para os beneficiários que têm rendimentos superiores ao piso salarial serão iniciados entre os dias 3 e 7 de fevereiro.

Benefício referente ao mês de dezembro

Para os segurados que recebem R$ 1.412, os pagamentos relativos ao mês de dezembro de 2024 terão início na próxima sexta-feira, dia 20, estendendo-se até o dia 8 de janeiro. Já aqueles que têm um benefício acima do salário mínimo receberão seus depósitos entre os dias 2 e 8 de janeiro.

Aumento do salário mínimo em janeiro

A partir de 1º de janeiro, haverá uma correção no valor do salário mínimo, impactando diretamente aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento dos valores reajustados ocorrerá apenas entre o final de janeiro e o início de fevereiro. Portanto, o depósito realizado na transição para o novo ano ainda corresponderá ao mês de dezembro de 2024, sem considerar a nova correção.

Como consultar os valores a receber

Os segurados têm a opção de consultar o valor a ser recebido através do aplicativo ou do site meu.inss.gov.br. Aqueles sem acesso à internet podem entrar em contato com a central telefônica pelo número 135. Durante a ligação, é necessário informar o CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Jornal Contábil

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram