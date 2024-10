Café com Leite goleia o Lyon e avança para disputa da semifinal do Estadual

O Café com Leite/Porto Acre goleou o Lyon por 6 a 1 nesse sábado, 5, no ginásio Álvaro Dantas, e garantiu de maneira invicta, uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual de Futsal Sub-17

“Fizemos uma boa partida e a conquista da classificação mostra a força da nossa equipe. Vamos muito forte para a disputa da semifinal”, disse o pivô do Café com Leite/Porto Acre, Vinícius.

Nas outras partidas da rodada, o Montenegro venceu o Preventório por 5 a 4 e Vila e Palmeiras empataram por 3 a 3.

Epitaciolândia na semifinal

Mesmo sem entrar em quadra, a equipe de Epitaciolândia com 6 pontos, garantiu uma vaga na semifinal do Estadual.

Classificação

1º Café com Leite/Porto Acre 9 Pts

2º Epitaciolândia 6 pts

3º Montenegro 3 Pts

4º Villa 1 Pt

5º Palmeiras 1 Pt

6º Preventório 0 Pt

7º Lyon 0 Pt

