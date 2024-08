Café com Leite e Corinthians empatam e semifinais do Sub-15 estão definidas

Café com Leite/Porto Acre e Corinthians empataram por 3 a 3 nessa quinta, 1º, no ginásio Álvaro Dantas na última partida da fase de classificação do Campeonato Estadual de Futsal Sub-15. O resultado definiu os confrontos das semifinais.

Semifinais no sábado

As semifinais do Estadual serão disputadas neste sábado, 3, a partir das 16 horas, no Álvaro Dantas. Villa e Café com leite/Porto Acre disputam a primeira vaga na final e na decisão do segundo finalista o PSC/Furacão do Norte joga contra o Corinthians.

Por PHD Esporte Clube

Foto Thaís Karoline

