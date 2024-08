Briga entre irmãos quase termina em morte

Felipe Martins de Souza, de 23 anos, foi ferido com um golpe de faca desferido pelo próprio irmão, Thiago Martins de Souza, de 25 anos, na noite da última quarta-feira, 31, dentro de uma residência situada no km 44 da Rodovia AC-90, na Transacreana, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Felipe estava em sua residência quando seu irmão Thiago, que estava em um bar, chegou à casa sob efeito de bebida alcoólica. Os irmãos iniciaram uma discussão que evoluiu para agressões físicas. Irritado, Thiago pegou uma faca e desferiu um golpe que atingiu a lateral do abdômen de Felipe, expondo suas vísceras. Após ferir o irmão, Thiago deu um soco em um espelho e cortou o pulso.

Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, em seguida, colocaram Felipe em um carro modelo Fiat Pálio e seguiram em direção ao hospital. Na altura do km 25, a ambulância de suporte avançado interceptou o veículo, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, estabilizaram Felipe e o encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo o médico do SAMU, Vitor Balbino, o paciente sofreu um corte largo e profundo na região do flanco (lateral do abdômen) e seu estado de saúde é estável, mas o quadro clínico pode se agravar.

Thiago foi levado por familiares ao Pronto-Socorro em um carro, recebeu atendimentos no braço direito, na região do pulso onde se cortou com o espelho e, após receber alta médica, foi preso e encaminhado pelos Policiais Civis da Equipe de Pronto Emprego (EPE) à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos. Thiago possivelmente responderá pelo crime de tentativa de homicídio. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Davi Sahid-ac24horas

