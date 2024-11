Brasil recebe certificado de país livre do sarampo após cinco anos

Cinco anos após perder o certificado de eliminação do sarampo, em 2019, o Brasil recuperou o status de país livre da doença, conferido pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). O último caso registrado foi em junho de 2022, no estado do Amapá. O reconhecimento foi celebrado durante uma cerimônia em Brasília nesta terça-feira (12), com a participação do diretor da Opas, Jarbas Barbosa, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Barbosa ressaltou a importância da liderança política e da capacidade técnica no processo de recuperação das altas taxas de vacinação no país. O presidente Lula destacou a força do sistema de vacinação brasileiro e a retomada do programa de imunização como fatores essenciais para a conquista do certificado.

As Américas são a região que mais recuperou a cobertura vacinal após o impacto da pandemia de covid-19. No entanto, Jarbas Barbosa alertou para a importância de manter uma vigilância eficaz e a vacinação elevada, já que o sarampo continua a circular em outras partes do mundo.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, classificou a recertificação como uma conquista coletiva, envolvendo gestores, cientistas e o Parlamento, mas alertou que a luta pela manutenção do status deve continuar.

