Botafogo marca no fim, vence o Bragantino e abre vantagem na liderança do Brasileirão

Depois do atropelo sobre o Peñarol, pela Libertadores, o Botafogo mostrou que também tem ambição pelo título do Brasileirão. Neste sábado, Alvinegro foi com titulares e venceu o Bragantino por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 31ª rodada da competição. Gregore, pela primeira vez, marcou pelo Glorioso e garantiu a vitória maiúscula no fim. O time de Artur Jorge cresceu no segundo tempo e dominou as ações, mas enfrentou o ferrolho montado por Pedro Caixinha.

Assim, o Botafogo abre vantagem na liderança, com 64 pontos, e permanece sendo perseguido pelo Palmeiras, que empatou com o Fortaleza. Do outro lado o Bragantino segue em jejum de vitórias e está na 16ª posição, com 34 pontos. Agora, o Alvinegro volta a campo na quarta-feira, às 21h30, contra o Peñarol, pelo segundo jogo da semifinal da Libertadores. Do outro lado, o Massa Bruta enfrenta o Cuiabá, no sábado, às 16h, também em Bragança Paulista.

Poucas emoções

Precisando de vitória, Bragantino e Botafogo não fizeram um primeiro tempo de emoções. Na disputa pela liderança, o Alvinegro até teve mais presença no campo de ataque, duas finalizações mais perigosas com Igor Jesus, mas nada capaz de tirar o zero do placar. Do outro lado, o Massa Bruta até teve uma boa chance com Matheus Fernandes e outra em um chute de longa distância com Jhon Jhon. Além disso, conseguiu segurar os ataques cariocas. Um duelo bem acirrado nas disputas de bola, mas sem grandes oportunidades.

Botafogo domina as ações

O Botafogo alterou a postura no segundo tempo e dominou as ações no início da segunda etapa. Logo aos dois minutos, Marlon Freitas fez grande lançamento para Cuiabano, que chegou como elemento surpresa e sem goleiro quase abriu o placar, mas Jadsom fez corte no momento certo. Depois disso, Bastos cabeceou na primeira tentativa e arriscou um voleio sensacional, mas mandou a bola para fora. Contudo, Pedro Caixinhas promoveu mudanças e fechou espaços para os cariocas. O Massa Bruta ficou na maior parte do tempo nos contra-ataques, porém enfrentou dificuldades.

Gregore garante vitória maiúscula

Após saída de Luiz Henrique, Óscar Romero entrou e foi cobrar escanteio. O paraguaio, em seu primeiro toque, fez assistência para Gregore, de cabeça, marcar aos 40 minutos da segunda etapa. Foi o primeiro gol do volante com a camisa do Glorioso. Ele, afinal, garantiu uma vitória maiúscula para o time seguir mais perto da taça do Brasileirão. O volante, além do gol, se destacou pela entrega em campo.

