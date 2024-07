Botafogo faz lição de casa contra o Inter e segue na liderança isolada

A liderança isolada do Campeonato Brasileiro segue com o Botafogo, que fez a lição de casa neste sábado, 20, e venceu o Internacional por 1 a 0, no Nilton Santos. O único gol da partida foi marcado por Luiz Henrique.

Esperava-se que o Inter pudesse reagir com técnico novo, mas era missão ingrata. Dentro de casa, o líder do campeonato dominou todas as ações do primeiro tempo e mandou a bola na rede. O Botafogo só não foi para o intervalo com um placar mais elástico por conta do goleiro Rochet.

A primeira chance alvinegra aconteceu aos oito minutos, com Tchê Tchê parando no goleiro colorado – que voltou a aparecer em lance de Savarino e em milagre na finalização de Cuiabano. A pressão, no entanto, foi tanta que não deu para segurar. Aos 37 minutos, Luiz Henrique aproveitou cruzamento e finalizou de primeira. Golaço do líder.

No segundo tempo, o Botafogo diminuiu o ritmo e tentou controlar a situação. O Inter pouco ameaçou e a chance do empate foi acontecer somente aos 36 minutos, com Hyoran chutando por cima.

O resultado final garante o Glorioso mais uma rodada na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso acontece na quarta-feira, 24, contra o São Paulo, no MorumBis, às 19h30. O Inter segue em queda livre e tem o Fortaleza como próximo desafio.

r7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram