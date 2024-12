Botafogo conquista o Campeonato Brasileiro de 2024 e faz história

O Botafogo é o campeão do Campeonato Brasileiro de 2024. A equipe alvinegra venceu o São Paulo por 2 a 1 no último domingo (8), no estádio Nilton Santos, e conquistou seu terceiro título nacional, o primeiro desde 1995.

O Glorioso encerrou a competição com 79 pontos, sua melhor campanha na era dos pontos corridos. O Palmeiras, vice-campeão, somou 73 pontos após perder para o Fluminense.

No jogo, Savarino abriu o placar no primeiro tempo para o Botafogo. William empatou para o São Paulo na etapa final, mas, nos acréscimos, Gregore marcou o gol da vitória alvinegra.

A conquista marca um ano histórico para o clube, que também venceu a Libertadores da América há oito dias. Agora, o Botafogo se prepara para disputar o Torneio Intercontinental de Clubes da Fifa, enfrentando o Pachuca, do México, na próxima quarta-feira (11).

Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram