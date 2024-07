Bombeiros encontram pistas de Agricultor que está desaparecido em mata no interior do Acre

O agricultor Levir de Lima Luna, de 52 anos, está desaparecido há 19 dias em uma área de mata na cidade de Porto Walter, no interior do Acre. As buscas, que haviam sido interrompidas no último dia 30, foram retomadas após novas pistas serem encontradas.

Levir saiu de casa no dia 16 de junho, dizendo que iria pescar em um local dentro da mata. Desde então, não retornou. A família acionou o Corpo de Bombeiros, e pelo menos 12 moradores se uniram à operação de busca.

O comandante dos Bombeiros, Josadac Cavalcante, informou ao site Juruá 24 Horas que vestígios de Levir foram encontrados descendo o Rio Juruá-mirim em direção ao Rio Paraná dos Mouras, mas ainda não conseguiram localizá-lo.

As buscas ganharam um novo impulso após encontrarem vestígios no Igarapé Preto, em uma direção oposta à que a equipe havia percorrido anteriormente. No local, descobriram uma cama suspensa feita com pedaços de madeira e palha de açaí, além de peças de roupa deixadas para trás.

“Existe sim a possibilidade de ele estar com vida, porque ele demonstra conhecimento de floresta e isso ajuda com que ele passe mais tempo com vida no interior”, afirmou o comandante Cavalcante.

As equipes continuam empenhadas na busca, na esperança de encontrar Levir de Lima Luna com vida.

Por AcreOnline.net

