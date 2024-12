Bombeiros de Sena Madureira buscam homem desaparecido no Rio Purus

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira está em busca de Gerson Meireles, de 31 anos, desaparecido no Rio Purus. Ele caiu nas águas ao tentar passar de uma balsa para outra, na terça-feira (24), após ingerir bebida alcoólica.

Moradores locais relataram que afastaram a balsa para ajudar, mas só encontraram a sandália da vítima. Mergulhos foram realizados em diferentes pontos do rio, porém, a cheia e o grande volume de balseiros tornaram os mergulhos arriscados, levando à suspensão das buscas subaquáticas. As equipes continuam com buscas superficiais.

As operações seguem monitorando as condições do rio para retomar os mergulhos quando possível.

Por AcreOnline.net

