Bolsa Família: valor de agosto será O MAIOR de todos! Veja datas

O Bolsa Família se destaca como o principal programa de assistência financeira do governo brasileiro, oferecendo suporte vital para milhões de famílias de baixa renda em todo o país.

O principal objetivo do programa é diminuir a desigualdade e aumentar o poder de compra das famílias em situação de vulnerabilidade social, para garantir a segurança alimentar, acesso à saúde e a educação de qualidade.

No mês de agosto, o programa promete um pagamento excepcional, com um aumento significativo no valor destinado aos beneficiários. Entenda a seguir o valor que será pago para as famílias e o aumento substancial.

Valor do Benefício em Agosto

Em agosto de 2024, o valor do Bolsa Família alcançará seu patamar mais alto, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a Caixa Econômica Federal.

A partir do dia 19 de agosto, os beneficiários começarão a receber o pagamento, que se manterá em R$ 600. Este valor é destinado a ajudar famílias a suprir necessidades básicas e garantir uma melhoria significativa na qualidade de vida.

Datas de Pagamento de Agosto

O pagamento será realizado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. O cronograma para o mês de agosto é o seguinte:

NIS final 1: 19 de agosto

NIS final 2: 20 de agosto

NIS final 3: 21 de agosto

NIS final 4: 22 de agosto

NIS final 5: 23 de agosto

NIS final 6: 26 de agosto

NIS final 7: 27 de agosto

NIS final 8: 28 de agosto

NIS final 9: 29 de agosto

NIS final 0: 30 de agosto

Esse calendário de pagamentos é essencial para que os beneficiários se planejem e garantam o acesso aos recursos de maneira oportuna.

Benefícios Adicionais do Programa

O Bolsa Família é composto por diversos benefícios, cada um com uma função específica para atender às diferentes necessidades das famílias:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): Oferece R$ 142 por membro da família, garantindo uma base de renda mínima.

Benefício Complementar (BCO): Assegura que o valor total recebido pela família seja de pelo menos R$ 600.

Benefício Primeira Infância (BPI): Concede um adicional de R$ 150 por criança de até sete anos incompletos.

Benefício Variável Familiar (BVF): Adiciona R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Oferece R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos, iniciando em setembro.

Benefício Extraordinário de Transição (BET): Garante que o valor recebido não seja inferior ao do programa anterior (Auxílio Brasil), válido até maio de 2025.

Vale Gás: e a Continuidade do Auxílio

O Programa Vale Gás, conhecido anteriormente como Auxílio Gás, continua a ser uma parte integrante do suporte às famílias. Este benefício visa auxiliar com o custo do botijão de gás de cozinha de 13 kg, essencial para a preparação de alimentos.

Assim como o Bolsa Família, os pagamentos do Vale Gás seguem o mesmo calendário baseado no NIS, garantindo que as famílias recebam o auxílio necessário para cobrir esses gastos essenciais.

A Necessidade do CadÚnico Atualizado

Para garantir a continuidade do recebimento dos benefícios e evitar possíveis contratempos, é fundamental que os beneficiários mantenham seus dados no Cadastro Único (CadÚnico) sempre atualizados.

A atualização periódica do cadastro assegura que as informações sobre a composição familiar, renda e outras condições socioeconômicas estejam corretas, facilitando a distribuição justa e eficiente dos recursos.

Como encontrar um CRAS para atualizar o CadÚnico

Para encontrar um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) próximo e realizar a atualização do Cadastro Único (CadÚnico), você pode iniciar a busca visitando o site da Prefeitura de sua cidade ou o portal do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Nesses sites, geralmente há uma seção dedicada aos serviços de assistência social, onde é possível consultar a localização e o contato dos CRAS.

Além disso, você pode ligar para a Secretaria Municipal de Assistência Social ou outros serviços comunitários, que frequentemente fornecem informações sobre os CRAS disponíveis.

Visitar o CRAS mais próximo é fundamental para garantir que seu cadastro esteja atualizado, o que possibilita o acesso contínuo aos benefícios sociais e evita possíveis interrupções nos pagamentos.

