Bolsa Família: Saiba como contestar transferência indevida em caso de golpe

Os beneficiários do Programa Bolsa Família vítimas de golpes que resultaram na retirada indevida do dinheiro de suas contas têm três alternativas para contestar a transferência. A medida precisa ser feita junto à Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento do benefício.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) publicou, nesta quarta-feira (28.08), o Informe nº 53, com as orientações sobre as formas de contestação.

Segundo orientação do MDS, as vítimas de golpe podem:

1) Ir presencialmente a uma agência da Caixa, com o CPF e um documento de identificação do beneficiário;

2) Acessar o aplicativo Caixa TEM, seguindo os seguintes passos: clique no ícone ajustes; minha conta; contestar transação; clique no valor a ser contestado; responda às perguntas de segurança. Ao final apresentará a mensagem: “Contestação solicitada com sucesso.” O prazo de análise dessa contestação é de até 10 dias úteis;

3) Pelo SAC Caixa, telefone 0800 726 0101, opção 6. Nesta opção, o beneficiário deverá informar ao atendente seu CPF e número da conta, a data e valor da transação que não reconhece e deseja contestar. O atendente realizará perguntas de segurança ao beneficiário e, então, registrará a transação.

É recomendado às famílias que são possíveis vítimas da invasão de celulares que também registrem um boletim de ocorrência. O registro pode ser feito presencialmente na delegacia mais próxima ou online.

Canais oficiais do MDS

No sentido de prevenir novas vítimas de golpes, o ministro Wellington Dias ressalta que a comunicação com as famílias é feita por meio de mensagens nos extratos bancários e no aplicativo do Programa Bolsa Família.

“O MDS tem recebido denúncias de que pessoas estão aplicando um golpe e tirando dinheiro de beneficiários do Bolsa Família. Imediatamente acionamos a Caixa Econômica. E orientamos: o MDS reafirma que não envia links com destinação a outros sites para os beneficiários do Programa. Esta não é uma forma oficial de contato do ministério e sim uma possível tentativa de golpe”, informou o ministro.

“Se aconteceu algum golpe, a orientação é de procurar a Caixa Econômica, registrar um boletim de ocorrência e com isso vai ser analisado o seu caso, podendo ter o ressarcimento, se comprovada uma falha no sistema”, esclareceu Wellington Dias.

O MDS reafirma que não envia links com destinação a outros sites para os beneficiários do Programa. Esta não é uma forma oficial de contato do Ministério e sim uma possível tentativa de golpe.

No caso de estratégias adicionais, por meio de SMS ou mensagens de WhatsApp, o MDS informa antecipadamente aos estados e municípios sobre o tema nos canais oficiais. O Programa Bolsa Família também não realiza ligações telefônicas de qualquer tipo.

No caso de dúvidas, os beneficiários do Bolsa Família podem procurar a Central de Relacionamento do MDS, o Disque Social, pelo número 121.

Confira o Informe nº 53 do MDS

Assessoria de Comunicação – MDS

