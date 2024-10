Bolsa Família e Vale Gás em outubro: Quando cai na sua conta? Confira!

Os beneficiários dos programas sociais Bolsa Família e Vale Gás podem agora conferir as datas de pagamento para outubro. A Caixa Econômica Federal, responsável pela distribuição dos recursos, divulgou o calendário oficial em seu site, auxiliando no planejamento dos beneficiários.

Calendário de Outubro

Os pagamentos terão início no dia 18 de outubro, seguindo conforme o final do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários. O cronograma prevê que os repasses ocorram durante dias úteis do mês, começando com aqueles cujo NIS termina em 1 e finalizando com os de NIS terminado em 0.

NIS com final 1: 18 de outubro

NIS com final 2: 21 de outubro

NIS com final 3: 22 de outubro

NIS com final 4: 23 de outubro

NIS com final 5: 24 de outubro

NIS com final 6: 25 de outubro

NIS com final 7: 28 de outubro

NIS com final 8: 29 de outubro

NIS com final 9: 30 de outubro

NIS com final 0: 31 de outubro

Elegibilidade para o Bolsa Família

O Bolsa Família é destinado a famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até R$ 218,00 por mês. As famílias passam por um processo de seleção baseado nos dados fornecidos ao CadÚnico, e aquelas que atendem aos critérios recebem o benefício mensalmente.

Como Solicitar o Benefício

Para se habilitar ao Bolsa Família, é necessário que as famílias se cadastrem no CadÚnico, o que pode ser feito em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Após o cadastro, o Ministério da Cidadania realiza a seleção com base nas informações registradas. Os selecionados têm o benefício creditado em uma conta da Caixa.

Por Gabriel Leme ISTO É

