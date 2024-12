Bicampeão – Alan Rick recebe Prêmio Excelência Parlamentar 2024

Em uma cerimônia realizada nesta quarta-feira, 4, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, o Senador Alan Rick (União-AC) foi agraciado com o Prêmio Excelência Parlamentar, do Ranking dos Políticos. Este reconhecimento coloca o senador em posição de destaque no cenário político nacional, sendo classificado como o melhor do Acre, com a maior nota entre senadores e deputados federais do estado.

O Ranking dos Políticos é uma iniciativa da sociedade civil conhecida por seus critérios rigorosos que avaliam a atuação de senadores e deputados federais, os pontuando e classificando conforme os critérios de combate a privilégios, desperdícios e corrupção no poder público. A pontuação é atualizada diariamente e o sistema de avaliação leva em conta as votações realizadas pelos parlamentares, o uso responsável da verba pública e a ausência de condenações judiciais.

“Muito feliz por receber pela segunda vez a premiação e o reconhecimento do Ranking dos Políticos que é um dos mais respeitados instrumentos para avaliação do mandato parlamentar. Quero agradecer a todos, principalmente aos amigos do Acre que acompanham o nosso mandato. Hoje, tenho a honra de presidir a Comissão de Agricultura do Senado, debatendo temas do setor que mais engrandece o Brasil no mundo que é nossa agropecuária e a produção de alimentos, além do debate da Reforma Agrária. O Brasil precisa cada vez mais que a gente busque a qualificação, entendimento dos reais problemas do nosso país e a solução deles no Parlamento, representando sempre os interesses da população.” – disse o senador.

Alan Rick também registrou agradecimentos “acima de tudo a Deus, à família e à equipe”.

Confira a pontuação dos parlamentares acreanos no Ranking dos Políticos:

https://www.politicos.org.br/Post/1436/quem-sao-os-melhores-parlamentares-do-acre-confira-o-levantamento-do-ranking-dos-politicos

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram